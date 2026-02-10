Llega el próximo fin de semana el Cosquín Rock 2026

Cosquín Rock 2026 vuelve a reunir a más de un centenar de artistas en un fin de semana cargado de música, diversidad de géneros y múltiples escenarios. El evento se desarrollará el sábado 14 y domingo 15 de febrero.

Para facilitar la experiencia del público, la organización difundió los horarios y escenarios correspondientes a cada jornada.

Sábado 14 de febrero – Día 1

Escenario Norte

-Kill Flora (14.30), Eruca Sativa (15.20), El Zar (16.30), Turf (17.50), Dillom (19.30), Babasónicos (21.20), Lali (23.20) y Los Caligaris (00.40).

Escenario Sur

-Fantasmagoría (14.30), La Mississippi (15.20), Emi (16.30), Cruzando el Charco (17.50), Ciro y Los Persas (19.40), La Vela Puerca (21.40), Las Pelotas (23.20) y Viejas Locas / Jóvenes Pordioseros (00.40).

Escenario Boomerang

-Microtul (14.10), 1915 (14.50), Un Muerto Más (15.40), Girl Ultra (16.30), Hermanos Gutiérrez (17.20), Indios (18.20), Estelares (19.20), Abel Pintos (20.40), La Franela (21.50), Coti (23.10) y Amigos de Artistas (00.30).

Escenario La Casita del Blues

-Golo’s Band (14.15), Los Mentidores (15.05), Las Witches (15.55), Le Dracs (16.50), Perro Suizo (17.45), Misty Soul Choir (18.40), Tango & Roll (19.35), Wayra Iglesias (20.30), Los Espíritus (21.25), Piti Fernández (22.30) y Les Diabolettes (23.35).

La Plaza Electronic Stage

-Claudio Ricci (16.00), Valentín Huedo B2B Bruz (17.00), Lehar B2B Santiago García (19.00), Sora (21.00) y Arkadyan (22.30).

Escenario Sorpresa

-Falsed (15.50) y dos presentaciones sorpresa programadas para las 18.40 y 22.20.

Domingo 15 de febrero – Día 2

Escenario Norte

-Sofi Mora (14.30), Blair (15.20), Gauchito Club (16.30), Bándalos Chinos (17.50), Fito Páez (19.10), Airbag (20.55), YSY A (23.00) y Caras Extrañas (00.20).

Escenario Sur

-Ainda (14.20), Kapanga (15.10), Pappo x Juanse (16.25), El Plan de la Mariposa (17.45), Divididos (19.40), Trueno (21.30), Guasones (23.10) y Louta (00.50).

Escenario Montaña

-Renzo Leali (14.30), Beats Modernos (15.00), Gustavo Cordera (15.50), Los Pericos (17.00), Silvestre y La Naranja (18.30), Morat (20.20), Las Pastillas del Abuelo (22.20), Peces Raros (00.00), Mariano Mellino (01.00) y Franky Wah (02.00).

Escenario Paraguay

-Wanda Jael (14.20), T&K (15.10), Malamdro (16.10), Gauchos of the Pampa (17.20), Devendra Banhart (18.20), Dum Chica (19.30), Marky Ramone (20.30), David Ellefson (21.35), CTM (22.35), Six Sex (23.35) y El Club de la Serpiente (00.45).

Escenario La Casita del Blues

-Rosy Gomeez (14.15), Labios de Sal (15.05), Rudy (15.55), Bulldozer Blues Band (16.50), Cordería’s Blues (17.45), Grasshopper’s (18.40), Gisa Londero & Toyo Bagoso (19.35), Crystal Thomas & Luca Giordano (20.40), Nina Portela (21.45), Xime Monzón (22.40) y Loretta Sorbello (23.35).

La Plaza Electronic Stage

-Lourdes Lourdes (16.00), Glauco Di Mambro (17.00), Brigado Crew (18.00), Deer Jade (19.30), Franky Wah (21.00), Kölsch (22.30) y Matías Tanzmann (00.00).

Escenario Sorpresa

-Golden Floyd (15.50), presentación sorpresa (17.10) y Agarrate Catalina (22.20).

Con una grilla extensa y múltiples escenarios en simultáneo, Cosquín Rock 2026 se prepara para dos jornadas intensas.

Fuente: Cadena3