La inflación de enero fue de 2,9 %

La inflación de enero de 2026 se ubicó en 2,9%, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con este registro, la variación interanual alcanzó el 32,4%, en un contexto marcado por debates metodológicos dentro del organismo y la postergación de la nueva fórmula de cálculo.

El dato mostró una variación de 0,1 puntos porcentuales respecto de diciembre, lo que refleja una leve modificación en la dinámica inflacionaria de inicio de año. Según el informe oficial, la división que registró la mayor suba mensual fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, con un incremento del 4,7%, seguida por Restaurantes y hoteles, que avanzó 4,1% y Comunicación (3,6%). También Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3%) se ubicó por encima del nivel general.

En el análisis regional, el Noreste argentino (NEA) encabezó las subas de precios con un aumento mensual del 3,8%, posicionándose por encima del promedio nacional.

El lunes se había conocido el índice de inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que fue de 3,1% en enero, según el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad. El aumento interanual fue del 31,7%.

La Ciudad de Buenos Aires usó para esta medición la canasta de gastos que el Gobierno nacional descartó para el Indec y que provocó la salida de Lavagna, donde los gastos vinculados a la Vivienda (tarifas de agua, electricidad, gas y otros combustibles) representan el 17,43% de la canasta total, y toma en cuenta la distribución del gasto en base a la Encuesta Nacional de Hogares realizada por el Indec entre 2017 y 2018.

Desde el Gobierno justificaron la postergación al señalar que la modificación metodológica se aplicará una vez que se consolide la desaceleración de precios, un proceso que, según estimaciones oficiales y privadas, podría concretarse hacia julio o agosto de este año.

Mientras tanto, las consultoras privadas ya comenzaron a proyectar el dato de febrero, con expectativas puestas en la evolución de los precios de los alimentos y de los servicios regulados, que continúan siendo los principales factores de presión sobre el índice general. El nuevo dato vuelve a colocar a la inflación en el centro del debate económico y político, en un año clave para la definición del rumbo macroeconómico.