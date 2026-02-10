ANMAT prohibió la venta de lavandinas, cosméticos, productos para autos y un concentrador de oxígeno

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición del uso, comercialización y distribución de lavandinas, cosméticos, productos para autos y un concentrador de oxígeno.

Según pudo constatar la Agencia Noticias Argentinas, la resolución fue publicada este martes en el Boletín Oficial luego de una serie de controles realizados previamente por el organismo.

En primer lugar, la ANMAT prohibió a “Agua Lavandina Común Val Chemical”, elaborado por la Compañía de Poliproductos Baigó, al corroborar que no estaba registrada ante el organismo, a pesar de la habilitación nacional para el rubro domisanitario que tiene la empresa.

Por otra parte, se prohibió productos de limpieza y acabado de superficies de automóviles y motocicletas de las marcas Restorer, Bully Industry, Fenix, Impactto, Marchand Car Care, Solimo Detailing Products y Sedanil, debido a irregularidades en su inscripción. De este listado, quedó exceptuado el producto silicona aromatizada de la marca Fenix, único que contaba con registro válido.

En tanto, se prohibió al producto “LG – La Gefa Cosmética VIP”, tras corroborarse que no contaban con inscripción sanitaria en su rotulado. La medida alcanza a productos como serums, shampoos, máscaras capilares, tónicos de crecimiento, biotina, alisados y plex moleculares.IP

Por último, se sacó de circulación el concentrador de oxígeno marca Respironics, modelo EverFLO, al no cumplir con los requisitos establecidos para su comercialización como producto médico.