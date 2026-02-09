El Gobierno convocó a paritarias el 23 de febrero

El Gobierno provincial convocó a la paritaria estatal para el 23 de febrero a las 9 horas para discutir la pauta salarial de 2026 y el aumento de asignaciones familiares, entre otros temas. Los gremios estatales venían solicitando la convocatoria a partitarias y en los últimos días amenazaban incluso con medida de fuerza.

En la reunión del 23 de febrero se tratarían varios temas, entre ellos pauta salarial 2026, aumento de asignaciones familiares acorde al costo de la canasta de productos, pase de los suplementos remunerativos no bonificables al básico, pago de zona desfavorable de las y los auxiliares de educación, readecuación de la escala salarial, actualización y modificación de artículos de la Ley 643.