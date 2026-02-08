La Policía secuestró más de un kilo de cocaína en el Puesto Caminero de Rolón

Durante un control de rutina sobre la Ruta Provincial 18, en el Puesto Camineto de Rolón, personal del Grupo de Control del Tráfico Ilícito de Drogas -A.C.O.L.N.- logró interceptar un vehículo que transportaba más de un kilo cocaína con destino incierto.

Mientras los efectivos realizaban la inspección de rigor sobre el rodado, el can adiestrado dio la señal de alerta al «marcar» de forma persistente un sector del automóvil. Ante la sospecha firme, se solicitó la autorización judicial para una requisa profunda.

Al desarmar parte de la estructura del vehículo, los agentes hallaron un envoltorio oculto dentro de los paneles. En su interior se encontraba un paquete compacto que arrojó un peso total de 1,028 kilogramos de cocaína.

Durante el procedimiento se secuestraron dinero en efectivo, documentación y teléfonos celulares, mientras que el vehículo quedó a disposición de la Justicia.

La persona involucrada quedó detenida y a disposición de la Fiscalía Federal interviniente. Continúan las actuaciones judiciales.