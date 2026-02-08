Niña de 5 años intoxicada con cocaína fue internada en el Hospital René Favaloro

Una niña de tan solo cinco años fue internada por una intoxicación con cocaína en el Hospital René Favaloro de la ciduad de Santa Rosa. El padre fue quién la llevo hasta la guardia y si bien quedó demorado, con el avance de la investigación recuperó la libertad.

El fiscal Cristian Casais investiga el hecho y confirmó a medioa santarroseños que la nena “está bien” y que permanece internada en observación.

Esta interviniendo la Dirección General de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos.