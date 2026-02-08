Avanza la obra del Patio Gastronómico y Pista de Patín

La Municipalidad de General Pico se encuentra desarrollando diferentes obras en distintos puntos de la ciudad. Las mismas fueron impulsadas con fondos propios para garantizar una mejor calidad de vida a vecinas y vecinos en relación al esparcimiento, la producción energética y la mejora de infraestructura, entre otros puntos.

La primera de ellas fue el Patio Gastronómico que se está emplazando en la Plaza de Leones, donde las y los piquenses hallarán un espacio ordenado donde elegir sus food trucks de preferencia.



La pista de patín, tanto artístico como de velocidad, se encuentra en pleno avance y prontamente será una alternativa para deportistas en el Paseo Ferroviario.

En la Terminal de Ómnibus se encuentra en proceso de instalación un sistema de generación fotovoltaico ON-GRID para la producción de energía limpia y renovable que será empleada en dicho lugar, el Palacio Municipal y otros establecimientos estatales.

Para un correcto escurrimiento de agua, se rehizo el cruce situado en el ingreso a la Planta de Residuos Reciclables Urbanos.

En ésa línea y a fin de evitar anegamientos en calles 428 y 417, el municipio trabajó de manera conjunta con el sector privado para construir los alcantarillados que brindarán soluciones ante las precipitaciones.



Obras en progreso



El director de Infraestructura y Obras Municipales, Agustín Vitali señaló: “El patio de comidas viene a reordenar una situación que se da hoy en Avenida San Martín, que ya empieza a ser problemática. Le brindará a la comunidad un sector de calidad, con equipamiento, juegos e iluminación”.

“Le va a facilitar a quienes se dedican a la actividad gastronómica otras comodidades, como el acceso a agua potable, cloacas y un lugar permanente”, amplió.

Por otro lado, se refirió a la pista de patín, asegurando que “ya está en un 60% de avance y, como sucedió con el parque de calistenia o la pista de skate, apunta a sectores que realizan una actividad y que por ahí no tienen su espacio condiciones para hacerlo correctamente”.

“Es parte de un proyecto integral de toda la calle 21 en la que venimos haciendo diferentes intervenciones como las mencionadas antes pero también las canchas de básquet, el traslado del escenario, el circuito de ejercitadores, entre otros”, dijo.

En su paso por la Terminal de Ómnibus, sostuvo: “Con el sistema de generación fotovoltaico y la implementación de 300 paneles, el objetivo es reducir el uso energético, lo que trae aparejado beneficios económicos y ambientales. Con ello podremos compensar el consumo en diversos establecimientos”.

“En el acceso al RRU reconstruimos un cruce que se encontraba obsoleto, lo que le permitirá no sólo a personal municipal que ingresar a este sitio, sino también a las personas que trabajan en el campo ahorrar distancias y mejorar el tránsito en la zona”, aseveró.

Para tal fin, se niveló el piso con hormigón y se colocaron 30 alcantarillas, con la ampliación del canal para luego realizar la compactación y el hormigonado, con la colaboración de Vialidad Provincial.

En torno al último proyecto, Vitali manifestó: “En lo que respecta al alcantarillado de 417 y 428, el código urbano indica que se debe garantizar la disposición final de los pluviales. Por ello, colaboramos con el desarrollista en proveer los materiales para que ellos, con la mano de obra, resuelvan los dos cruces de calles”.