Choque en 104 y 29: el motociclista sigue en estado reservado y el conductor dio positivo

Daniel Depaulo

El motociclista que protagonizó un siniestro vial en el día de ayer en la intersección de las calles 104 y 29, en barrio El Molino, sigue en estado reservado, en tanto que el conductor del Ford Falcon dio positivo de alcoholemia.

El motociclista sigue internado en el hospital Gobernador Centeno con “traumatismo de cráneo grave” y diversas fracturas. Su estado es reservado, más allá que se encuentra “hemodinámicamente estable”, confiaron dede el noscomonio local.

La investigación del siniestro vial está a cargo del fiscal Juan Pellegrino.

