Avanza reparación calles de tierra y la limpieza canales de desagües

La Municipalidad de General Pico sigue llevando adelante de manera sostenida el mantenimiento de calles de tierra y la limpieza de desagües pluviales. En relación a ello, se busca brindar no sólo seguridad, sino un mayor y eficaz escurrimiento del agua ante posibles precipitaciones.

Sobre esto último, mantener los canales limpios es una acción esencial para un correcto drenaje, para lo cual es fundamental también no arrojar residuos en estos espacios. La acumulación de basura provoca obstrucciones y por ende, situaciones más complejas.

Es así que, además de la tarea cotidiana, este martes se intensificaron las labores en los ubicados en 21 entre 10 y 6; 29, de 40 a 48 y en 308 y Avenida Brunengo en toda su extensión.

Lo propio se hizo en relación a la reparación de las arterias de tierra, ya que sumado al trabajo planificado de cada jornada, los equipos estuvieron en un amplio sector del barrio Indios Ranqueles y en La Loma.

Estas acciones se realizan de manera periódica como parte de las políticas de cuidado del espacio público y de la infraestructura hídrica.

Desde la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos se trabaja todos los días para lograr más eficiencia en cada prestación que redunde en beneficios para toda la comunidad.