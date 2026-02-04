Fiesta de la Gastronomía y Emprendedores en Dorila

El próximo domingo 8 de febrero a partir de las 19 tendrá lugar la Fiesta, con un extenso repertorio gastronómico y musical, con entrada libre y gratuita.

Se realizó el anuncio en la Secretaría de Turismo, y estuvo encabeza por el secretario Saúl Echeveste, junto al intendente de Dorila, Wilson Rodríguez. El secretario de Turismo se dirigió a los presentes y mencionó que “vamos a presentar la segunda edición de esta Fiesta que ya está dando que hablar en Dorila y en la región, la Fiesta de la Gastronomía y Emprendedores de Dorila y del norte de la Provincia. Nosotros decimos que es una vidriera para que familias de emprendedores y de gastronómicos muestren lo que hacen con sus manos y que en definitiva es mostrar quiénes somos, qué es lo que queremos y hacia dónde vamos.

Por eso es importante poder visibilizar nuestras raíces y que creo que la cultura y el turismo logran ese objetivo o esa finalidad, así que felicitar y destacar la iniciativa del intendente, Wilson Rodriguez, y su equipo de trabajo en poder llevar adelante esta segunda edición que va a permitir, no solo que los gastronómicos y los emprendedores puedan desarrollar su tarea, sino que la familia de la localidad en la región puedan disfrutar de artistas locales y provinciales, y en tiempos difíciles darle una felicidad a las familias es el objetivo último que nosotros tenemos desde el Gobierno provincial”, concluyó.

Por su parte, el intendente Wilson Rodríguez, destacó la ayuda recibida por la Secretaría de Turismo “agradecer por la oportunidad y por el apoyo al Gobierno provincial, es la segunda edición que tenemos en nuestra localidad y ya es un ícono en estos tiempos difíciles. El apoyo es sumamente importante para toda la comunidad. Tuve la oportunidad de ver como representante de la institución, la creatividad de cada uno de los emprendedores locales que con lo que elaboran puedan ser reconocidos por todos, tantos los vecinos como también por todos los que quieren ir a pasar un momento inolvidable”, concluyó.

Alexis Sánchez, organizador de la Fiesta, informó que “este año decidimos hacer esta segunda edición con emprendedores que no son solamente de la localidad, sino también de todo el norte de la provincia de La Pampa y con entrada libre y gratuita, en este tiempo donde está bastante complicado, la idea es que toda la familia pueda concurrir.

Tenemos la participación de León Gamba y de toda su banda que no hubiese sido posible tampoco llevar a cabo este festejo si no hubiésemos tenido esa colaboración del Gobierno provincial. Vamos a tener un un gran abanico de artistas para poder presentar en esta Fiesta. Invitamos a que se acerquen este domingo 8 de febrero a partir de las 19:00 en el Parque del Acceso Sur de la localidad”, concluyó.