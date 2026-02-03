«El Loco» Amato cierra el Festival Pico Cumple

La Municipalidad de General concretará el próximo domingo 15 de febrero la fecha correspondiente al Festival Pico Cumple que había sido suspendida por las condiciones climáticas de noviembre. Será en El Parador y contará con la presentación del cuartetero “El Loco Amato” como cierre de la celebración.

El evento, que comenzará desde las 19 horas, incluirá a la 37° Edición del Fogón de la Juventud, la tradicional alternativa que cada año reúne una numerosa cantidad de jóvenes piquenses y localidades aledañas.

La propuesta tendrá una grilla renovada con un homenaje a Heraldo Hernández y cada uno de los espectáculos locales y nacionales que se realizarán en la fecha lo harán en el nuevo escenario emplazado en inmediaciones de calle 18.

Las y los visitantes podrán recorrer un paseo de compras comprendido por más de 120 stands de artesanías y emprendimientos. A su vez, se dispondrá un patio de comidas donde las y los espectadores tendrán la posibilidad de adquirir comidas y bebidas.

Para la correcta realización de las iniciativas, se cortará el tránsito en Avenida San Martín entre 19 y 21.

Grilla

20.00 hs: Atípica Pampa.

20.30 hs: Homenaje a Heraldo Hernández.

21.00 hs: Orquesta Popular Barrilete.

22.00 hs: Encendido del Fogón.

22.15 hs: Síguelo.

Cierre: El Loco Amato.