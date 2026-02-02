Locales

Perdidas totales en un departamento. Una mujer salvó milagrosamente su vida

Daniel Depaulo

Un grave incendio se registró en la madrugada de este lunes en un complejo de departamentos ubicado en la intersección de las calles 20 y 35, donde el fuego produjos daños totales y una mujer salvó milagrosamente su vida.

La vivienda sufrió pérdidas totales y la mujer que la habitaba, de 56 años, fue asistida tras quedar atrapada entre las llamas y el humo. Un equipo del Servicio de Emergencias Médica la atendió en el mismo lugar. Estuvieron también bomberos y personal policial.

El inicio del fuego habría sido un cigarrillo, ya que la mujer se habría quedado dormida mientras fumaba en la cama.

