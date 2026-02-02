El piquense Luis Darío Martín fue designado obispo de La Pampa por el papa León XIV

El papa León XIV nombró obispo de La Pampa a monseñor Luis Darío Martín, oriundo de General Pico, quien se desempeñaba como obispo titular de Bisenzio (Italia) y, desde el 28 de julio de 2025, administraba la diócesis con sede en la capital pampeana.

El nombramiento fue publicado este lunes de manera simultánea en Roma y Buenos Aires. En el país, la comunicación oficial estuvo a cargo del nuncio apostólico, monseñor Miroslaw Adamczyk, a través de la agencia AICA.

Luis Darío Martín nació en General Pico, La Pampa, el 4 de marzo de 1961. Fue ordenado sacerdote el 17 de noviembre de 1990 por el cardenal Antonio Quarracino, entonces arzobispo de Buenos Aires.

El 20 de marzo de 2019, el papa Francisco lo eligió obispo titular de Bisenzio y obispo auxiliar de Santa Rosa. La ordenación episcopal se realizó el 1º de junio de 2019 en la basílica de Nuestra Señora de Luján, presidida por el cardenal Mario Aurelio Poli, con la participación de varios obispos co-consagrantes.