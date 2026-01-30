Están depositados los sueldos estatales

En la liquidación correspondiente al mes de enero, los sueldos incorporan un incremento del 2,3 %, mientras que las asignaciones familiares registran un aumento del 30 % y pago doble de acuerdo con la bonificación anual, fortaleciendo el ingreso de los trabajadores con hijos a cargo. Con los incrementos otorgados en 2025 el año cerró con un aumento acumulado del 42,5 %, superado en 11 puntos la inflación que mide el INDEC.

Enero y febrero con cláusula gatillo

Además, se ratifica que durante los meses de febrero y marzo se aplicará la cláusula gatillo, con actualizaciones automáticas según la inflación medida por el INDEC:

Salarios de febrero: incremento según la inflación del mes de enero.

Salarios de marzo: incremento según la inflación del mes de febrero.

De este modo, el esquema salarial se ajusta según la evolución de los indicadores que publica el Gobierno Nacional.

Ayuda Escolar y Material Didáctico en febrero

Mediante una liquidación complementaria, el 12 de febrero estarán disponibles los conceptos correspondientes a la ayuda escolar para agentes con hijos en edad escolar, así como el adicional por material didáctico destinado al personal docente.

El detalle de los montos es el siguiente:

Ayuda escolar: $275.000 por alumno, monto que surge de la aplicación del 42,5 % de incremento respecto al valor abonado en 2025.

$275.000 por alumno, monto que surge de la aplicación del 42,5 % de incremento respecto al valor abonado en 2025. Material didáctico: $287.849, correspondiente a la cuota de febrero, cuyo valor se determina como un porcentaje del salario básico docente. La segunda cuota se abonará en el mes de julio.