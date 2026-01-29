Se viene la 53° de la Fiesta Nacional de la Ganadería del Oste Pampeano en Victorica

Victorica vivirá en febrero la 53° edición de la Fiesta Nacional de la Ganadería del Oeste Pampeano, que se tendrá lugar durante tres jornadas, viernes 6, sábado 7 y domingo 8, con una grilla de actividades que ya desbordó las expectativas de organización

Cuando todavía falta una semana para lafieta, la capacidad hotelera de la localidad está completamente ocupada y la demanda de alojamiento se extendió a localidades vecinas, incluso a espacios donde se ofrecen para estacionar motorhome.

El secretario de Turismo de La Pampa, Saúl Echeveste, en la presentación oficial de la Fiesta Nacional d ela Ganadería del Oste Pampeano destacó que se trata de “una Fiesta Nacional que se encuentra entre las más importantes de la Provincia, con visitantes que llegan de todo el país para disfrutar de una experiencia auténtica, con un pueblo vivo que se muestra tal como es”.

Remarcó el funcionario que el Gobierno provincial acompaña y promociona el evento por el impacto económico positivo que genera en Victorica y en toda su zona de influencia.

Echeveste puntualizó que el movimiento turístico ya se refleja en el entusiasmo de comerciantes, artesanos y vecinos. “Cuando vemos la cantidad de artistas convocados y la participación de la comunidad, percibimos claramente que el turismo está generando oportunidades”, afirmó.

En tabto el intendente de Victorica, Hugo Kenny, agradeció el respaldo del Gobierno provincial, a través de las Secretarías de Turismo y Cultura. Señaló que el lema de esta edición apunta a rescatar los valores fundacionales de La Pampa, poniendo el acento en la solidaridad del pueblo. “La ocupación se completó con 15 días de anticipación y, según las previsiones, el clima va a acompañar”.