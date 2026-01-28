Detuvieron enCatriló a un camionero que circulaba con licencia y cédula falsas

En un operativo de rutina realizado en el Puesto Caminero de Catriló, personal policial detectó una serie de irregularidades graves en un transporte de carga que circulaba por la Ruta Nacional 5. El conductor, que se dirigía desde Buenos Aires hacia Macachín, fue demorado tras constatarse que tanto la documentación del vehículo como su registro de conducir eran apócrifos.

El procedimiento tuvo lugar en el kilómetro 522. Al inspeccionar el Mercedes Benz L 1633, los efectivos notaron que la cédula de identificación del vehículo carecía de los códigos de seguridad oficiales.

La situación se agravó cuando el chofer presentó una licencia nacional de conducir que tampoco superó las verificaciones: al consultar el sistema de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), se descubrió que el registro real estaba vencido.

Ante la evidencia, el propio camionero confesó que había adquirido el carnet de manera ilegal debido a que, por poseer numerosas infracciones de tránsito, no podía obtenerlo por las vías legales.

Además, el transporte carecía de VTV y licencia habilitante. La Fiscalía de Delitos Económicos ordenó el secuestro del camión y de la documentación, mientras que el conductor fue notificado en libertad y quedó a disposición de la justicia.