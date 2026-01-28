Vence el 31 de enero beneficio del 20 % por pago anual de Tasas por Servicios Municipales

La Municipalidad de General Pico recuerda a la comunidad que se encuentra vigente el beneficio por pago anual anticipado. Aquellos vecinos y vecinas que decidan cancelar los 12 períodos de las Tasas por Servicios Municipales correspondientes al año 2026 antes del 31 de enero, accederán de forma automática a un descuento del 20% sobre el monto total.

Para facilitar el trámite, el municipio dispone de una modalidad virtual, a través de la página https://botondepago.generalpico.gov.ar a la cual se puede acceder las 24 horas. Al ingresar, el sistema mostrará una línea única con la opción del pago anual donde el descuento ya se encuentra aplicado.



Quienes lo deseen, se pueden presentar en las oficinas en las oficinas municipales de calle 11 entre Avenida San Martín y calle 16, de lunes a viernes, en el horario de 7:15 a 12:15 horas.

El pago anticipado no solo representa un ahorro económico directo, sino que también brinda la tranquilidad de tener regularizada la situación tributaria anual en una sola gestión.

Con ello, se busca premiar al contribuyente cumplidor y aliviar la economía familiar, permitiendo evitar los aumentos mensuales, intereses por mora y la gestión de vencimientos a lo largo del año.