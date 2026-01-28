Hoy Punto Verde Móvil en Plaza San Martín

La Municipalidad de General Pico, junto a Seguros Urbina, representante oficial de La Caja Seguros, concretará hoy miércoles una nueva edición del Punto Verde Móvil, enmarcado en el programa Ambiente en Territorio. La actividad tiene como finalidad recepcionar residuos reciclables que puedan ser gestionados para su correcta disposición final.

La iniciativa se da también en virtud de la Semana de la Educación Ambiental y tendrá lugar en la céntrica plaza San Martín, de 9:00 a 12:00.

Mediante esta alternativa, se busca generar conciencia sobre la separación en origen y promover la participación ciudadana.

Es así que las y los vecinos podrán llevar cartón, vidrio, plástico, eco botellas, metales, residuos electrónicos, pilas, baterías, lámparas LED y textiles. Al momento de dejar estos elementos, serán registrados para participar de un sorteo cuyos ganadores o ganadoras se conocerán en los días posteriores al evento.

En esta ocasión, la propuesta está organizada de manera conjunta entre la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos y la Secretaría de Gobierno, ya que a la par de estas actividades de promoción del cuidado del entorno se desplegará allí mismo también el Parque de Seguridad Vial y Movilidad Sustentable.