Locales

Fatal accidente en Ruta Provincial 1 y calle 10. Falleció joven motociclista de 20 años

Daniel Depaulo

Un joven de 20 años, identificado como Enzo Emiliano Gimenez Quinteros, domiciliado en esta ciudad, falleció esta tarde luego de protagonizar un siniestro vial en el cruce de la Ruta Provincial 1 y calle 10, un lugar con semáforos.

El choque lo protagonizó una motocicleta Motomel Blitz, conducida por el joven fallecido, y un automóvil Nissan de color bordó guiado por una mujer.

El motociclista circulaba por Ruta Provincial 1 mientras que el vehículo lo hacía por la calle 10. Según algunos testigos el joven motociclista viajaba a alta velocidad y el auto habría cruzado con la habilitación del semáforo.

El joven fallecido en la segunda víctima fatal en siniestros viales en este año en la provincia de La Pampa y el primero en esta ciudad.

Tomo intervención del hecho el Guillermo Komarofky quién ordenó una serie de pericias para determinar las causas del trágico siniestro.

Comparte esto:

Entradas relacionadas

Locales

Hoy Punto Verde Móvil en Plaza San Martín

Daniel Depaulo
Locales

Acto por el Día del Reportero Gráfico en memoria de José Luis Cabezas

Daniel Depaulo