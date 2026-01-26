Abre este lunes la inscripción Colonia de Verano para personas mayores

La Municipalidad de General Pico abrirá este lunes 26 de enero las inscripciones para la Colonia de verano para Personas Mayores. La propuesta, articulada con PAMI, se desarrollará de forma gratuita para piquenses mayores de 60 años y comenzará el próximo 10 de febrero.

Las y los interesados podrán registrarse del 26 de enero al 6 de febrero, de manera presencial en la Dirección de Familia, en calle 28 Nº 540, en el horario de 8:00 a 13:00 o telefónicamente al 319300, interno 218.

La iniciativa se desarrollará en las instalaciones del Pico Football Club y al igual que en la edición anterior, se realizará martes y jueves, de 8:30 a 12:30, con cupo limitado.

Además de la pileta, participarán de talleres de folklore, educación física adaptada, teatro y cada quince días, habrá un encuentro para ejercitar la memoria.

La colonia está pensada como un ámbito de promoción del bienestar integral, que fomente la actividad física, la socialización y el disfrute al aire libre.