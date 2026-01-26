El IPCVA acompaña a empresas exportadoras en feria de Dubai

El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) participa junto con empresas exportadoras en la feria más importante del mundo árabe que comenzó hoy en Dubai y se extenderá hasta el 30 de enero.

Como parte de la estrategia de diversificación de mercados, el Argentine Beef participará nuevamente en la Gulfood, una de las ferias de alimentación más importantes de los países musulmanes que se llevará a cabo entre el 26 y el 30 de enero en Dubai.

Se trata de una de las cuatro ferias internacionales en las que participará el Instituto durante el año, eventos en los que también forman parte entidades similares de todos las países productores, como el INAC de Uruguay, el ABIEC de Brasil, el MLA de Australia, la US Meat Export Federation, el AHDB del Reino Unido o el Bord Bia de Irlanda.

“Es una feria muy importante para nosotros, no sólo por el país en donde se organiza sino porque es una región del mundo que se va consolidando año tras año y que nos permite diversificar los destinos para la carne argentina”, dijo Georges Breitschmitt, presidente del IPCVA.

“Es un mercado que requiere un rito religioso, el halal, y la Argentina está preparada y lista para ofrecer nuestro producto más emblemático”, agregó el titular del IPCVA.

“El mercado halal se va intensificando de manera permanente en virtud de la cantidad de consumidores que profesan la religión islámica y que están dispersos en diferentes países del mundo. Y no solamente en esta región: hay musulmanes en Europa, en Estados Unidos y en los grandes países asiáticos”, aseguró por su parte Mario Ravettino, vicepresidente del IPCVA.

“Además, la feria Gulfood, recibe visitantes, clientes y expositores del sudeste asiático, que es el gran destino, el gran objetivo de los países exportadores de carnes”, concluyó.

La Gulfood 2026

Consolidando un crecimiento explosivo y el liderazgo como feria más importante de la región, este año la Gulfood se llevará a cabo paralelamente en dos enormes predios de la ciudad: el Dubai World Trade Centre y el Dubai Exhibition Centre.

El sector de carnes se exhibirá a una escala sin precedentes, reuniendo a los principales exportadores, productores y procesadores de todo mundo.

Según los exportadores, siendo que el mercado europeo está maduro, el mercado americano en pleno desarrollo y China totalmente desarrollado, las asignaturas pendientes para la carne argentina son el resto del sudeste asiático y el mercado árabe.

Las empresas que acompañan la IPCVA son las siguientes: Offal Exp, Frimsa, Industrias Frigoríficas Sur, Frigorífico Rioplatense, Grupo Lequio, Frigorífico Bermejo, Azul Natutal Beef, Bustos Beltran y Argall.