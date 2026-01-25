«El programa Ayenhué es un espacio importante para las primeras infancias, de cuidado y calidad» dijo Gabriela Echegaray

La intendenta Fernanda Alonso recorrió el programa Ayenhué, una de las propuestas que integra el Pro Vida de verano y que está especialmente destinada a niños y niñas de 4 y 5 años. La iniciativa se extenderá hasta el 6 de febrero, con el objetivo de generar espacios de cuidado y contención para las primeras infancias durante el período estival.

Esta alternativa busca promover el bienestar integral de las y los más pequeños a través de actividades recreativas y deportivas adaptadas a su edad, al tiempo que fortalece el acompañamiento a las familias. De esta manera, se propone garantizar el derecho al juego, al esparcimiento y a una experiencia educativa y social enriquecedora, en un entorno seguro.



Políticas públicas de calidad



La secretaria de Desarrollo Social, Gabriela Luna Echegaray, mencionó: “El Ayenhué es uno de los programas Pro Vida que venimos realizando cada año. En esta ocasión, tiene una asistencia total de más de 50 niñas y niños, que asisten de lunes a viernes a la colonia”.

Aseguró que allí cuentan con “estímulos de la planificación pedagógica y deportiva que brindan chicas y chicos que desarrollan los talleres, tanto guardavidas como profesoras de nivel”.



“Es un espacio muy importante para las primeras infancias, de cuidado y calidad, como todas las políticas públicas que impulsamos. Además, se suma al Plan Local de Nutrición que cubre, a su vez, el desayuno y almuerzo de más de 1.200 niñas y niños que asisten al Pro Vida”, dijo.

Echegaray afirmó que, para garantizar un abordaje integral, “trabajamos de manera transversal con las áreas deportivas para garantizar la mejor propuesta posible”.

La funcionaria destacó la significativa concurrencia y el acompañamiento de las familias. “Promovemos una infancia activa, que pueda jugar, que pueda estar en contacto con la naturaleza, con juegos. Es gratificante ver cómo la matrícula se sostiene, cómo padres y madres confían en nuestras iniciativas”, cerró.