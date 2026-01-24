Nueva campaña de Seguridad Vial en General Pico

La Municipalidad de General Pico llevó a cabo este sábado una nueva jornada de sensibilización en cinco estaciones de servicio locales, como parte de las acciones sostenidas dentro del Plan Piquense de Seguridad Vial. La iniciativa busca fortalecer la presencia en territorio y fomentar el cumplimiento de las normas de tránsito para garantizar una circulación más segura en la ciudad.

Durante la actividad, el equipo municipal distribuyó bolsas de residuos para vehículos, las cuales funcionan como soporte para mensajes preventivos. Esta herramienta permite que los conductores cuenten con recordatorios constantes sobre las conductas responsables al volante mientras transitan por la vía pública.



El secretario de Gobierno, Nicolás Mendoza y el director de Prevención y Seguridad Ciudadana, Cristian Viola, participaron de la propuesta.

Seguridad vial

En torno a ello, la jefa del Departamento de Educación Vial, Viviana Prieto, afirmó: “Es una más de las campañas que hacemos en las estaciones de servicio. Entregamos a cada conductor o conductora que pasa por aquí una bolsita con un eslogan, en esta oportunidad, relacionada con el uso del cinturón de seguridad”.

“Buscamos promover también el respeto de otras normativas como la prioridad de paso, la máxima de 40 km/h, el no uso del celular. Estamos en todas partes, no sólo aquí, sino también en las colonias de verano, escuelas, eventos públicos y privados, para promover el cuidado propio y de terceros”, amplió.

En torno a la devolución de las personas, dijo que “somos muy bien recibidos, la gente apoya y agradece este tipo de iniciativas, solicitando que continuemos haciéndolas”.

Siguiendo ésa línea manifestó que “es importante que todas y todos tomemos conciencia, por nosotros mismos, por el que va al lado y por el otro, porque sino se torna difícil la convivencia”.

Por último, señaló: “Lo bueno de esto es que cuando les sugerimos a las y los automovilistas que corrijan ciertas acciones, como por ejemplo que niñas y niños viajen en el asiento trasero, responden positivamente. Trabajar en la prevención resulta fundamental”.