Murió en un siniestro vial el intendente de Quehué

El intendente de Quehué, Nazareno Otamendi falleció este sábado en un siniestro vial ocurrido en la ruta provincial 18, en el tramo que une esa localidad con la ruta nacional 35. El jefe comunal de extración radical fue golpeado por un sistema hidráulico que se desprendió de un camión grúa y terminó impactando contra el vehículo en el que viajaba junto a su familia.

El sistema hidráulico que se deprendió del camión impactó en el lateral de de la Fiat Strada que conducía Otamendi quién se desvaneció. Fui su esposa Pamela Sieira la que desde la butaca de acompañante habría tomado el volante para llevarlo a la banquina.

El hecho se registró a las 5.50, a la altura del kilómetro 265. Otamendi viajaba con su esposa y dos hijos, quienes fueron trasladados al hospital de General Acha.

El fuerte impacto en el lateral del vehículo produjo la muerte de Otamendi, mientras que su esposa e hijos sufrieron golpes menores.

Profundo dolor produjo la muerte de Otamendi, la primera en siniestros viales en la provincia en lo que va del año. Varios intendentes, legisladores y el gobierno provincial saludaron a la familia ante la ireparable pérdida.

El chofer del camión grúa del que se desprendió un sistema hidráulico fue detenido y quedó acusado de homicidio culposo por la muerte del intendente de Quehué, Nazareno Otamendi