El Gobierno provincias coordina asistencia a la localidad de General Acha tras el temporal

El Gobierno de La Pampa a través del Ministerio de Gobierno y Asuntos Municipales, se puso a disposición de la Municipalidad de General Acha luego del fuerte temporal que azotó la localidad durante la tarde del miércoles y que provocó graves destrozos y daños.

El ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández, quien además preside el Comité de Crisis provincial, mantuvo comunicaciones con el intendente Abel Sabarots desde el miércoles por la tarde, y continuó en contacto este jueves.

El objetivo fue coordinar acciones inmediatas y poner a disposición de la localidad todas las áreas del Gobierno provincial para atender a las personas damnificadas y acompañar en la emergencia.

En ese diálogo, el intendente acordó que el municipio realizará una evaluación de daños y un relevamiento de lo ocurrido. A partir de esos datos, se articularán medidas conjuntas entre la Provincia y el Municipio para brindar soluciones concretas, especialmente frente a los daños estructurales, con el propósito de mitigar las consecuencias del temporal.

Desde el Poder Ejecutivo Provincial se ratificó el compromiso de continuar trabajando de manera articulada con el municipio de General Acha, garantizando respuestas rápidas y efectivas para la comunidad afectada.