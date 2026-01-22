Falla en un freezer provocó incendio con daños totales en una vivienda de Victorica

Una vecina de Victorica perdió todas sus pertenencias tras un voraz incendio que consumió su vivienda en la madrugada de este jueves. El siniestro ocurrió alrededor de las 04:00 horas en una propiedad ubicada en la calle 10, entre 5 y 3, de la localidad de Victorica.

Según informó el Comisario Edgardo Díaz Correa, la propietaria, identificada como Blanca Margarita Pereira, se encontraba descansando sola cuando se despertó por una fuerte explosión. Al verificar lo ocurrido, constató que el estallido se produjo en un freezer, y las llamas se propagaron con extrema rapidez por todos los ambientes de la casa.

A pesar de la magnitud del fuego, la mujer logró salir por sus propios medios y no sufrió quemaduras. Personal de Bomberos Voluntarios trabajó intensamente en el lugar para sofocar el incendio, aunque las pérdidas materiales fueron calificadas como totales. La damnificada fue trasladada al hospital local debido a la inhalación de humo y a la fuerte crisis emocional sufrida, donde permanece en observación y fuera de peligro.

Foto: El Diario de LP