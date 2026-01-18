La Pampa cierra campaña de cosecha fina histórica. Récords en producción y rendimientos

Con un volumen total de 952 mil toneladas y rendimientos promedio de 28 qq/ha, la provincia de La Pampa consolidó su rol estratégico en la cosecha de trigo y cebada 2025/26. El éxito productivo se dio en un contexto de acompañamiento estatal y cifras que superan todos los registros históricos de la serie provincial.

La campaña de fina 2025/26 en la provincia de La Pampa cerró con resultados productivos históricos, tanto en trigo como en cebada, consolidando a la provincia como un actor relevante en la producción invernal.

El balance final combina volúmenes récord, rendimientos excepcionalmente altos y el acompañamiento del Estado provincial, en un contexto económico desafiante.

Según los datos relevados y los publicados por la Bolsa de Cereales de Córdoba y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación, la producción total de cultivos de invierno en La Pampa alcanzó 952 mil toneladas, en el marco de una campaña nacional que se ubicó en torno a 1,26 millones de toneladas. Este volumen representa el mayor registro de la serie provincial, impulsado principalmente por el desempeño del trigo.

Desde el Ministerio de la Producción, la directora de Agricultura, Natalia Ovando, señaló que “El resultado productivo de la campaña es muy significativo. Estamos hablando de la mayor producción de trigo registrada en la provincia y de rendimientos que se ubicaron muy por encima de los promedios históricos, 28 qq/ha”.

Un contexto inicial complejo

El inicio de la campaña estuvo marcado por un escenario económico ajustado, con precios internacionales poco atractivos y márgenes brutos que no resultaban favorables. Sin embargo, las lluvias otoñales permitieron contar con perfiles hídricos buenos a muy buenos, lo que sostuvo las decisiones de siembra.

“Desde el comienzo sabíamos que el contexto económico iba a ser exigente. Por eso fue clave anticiparnos y acompañar al sector productivo para que pudiera sostener el nivel tecnológico y aprovechar el potencial de la campaña”, explicó Ovando.

En ese marco, el Gobierno provincial lanzó oportunamente una línea específica para financiar la siembra de fina, con una bonificación de 12 puntos en la tasa de interés, orientada a facilitar el acceso al capital de trabajo. “Fue una herramienta concreta para acompañar decisiones productivas en un momento clave del ciclo”, destacó la funcionaria.

Trigo récord y cebada en fuerte recuperación

En trigo, la campaña 2025/26 cerró con un récord de producción provincial y con el segundo mayor rendimiento promedio histórico, que se ubicó unos 6 quintales por hectárea por encima del promedio de largo plazo. Al analizar el comportamiento por departamentos, se observaron incrementos de rendimiento superiores al 50 % respecto de los valores históricos en zonas clave como Guatraché, Trenel, Realicó y Maracó.

La cebada también mostró una performance destacada. El rendimiento promedio provincial fue un 50 % superior al de la campaña anterior, con registros zonales que alcanzaron entre 45 y 50 qq/ha en localidades como General Pico y Guatraché.

Si bien los promedios provinciales fueron muy elevados, la campaña presentó una marcada heterogeneidad entre lotes. Tras una buena implantación, los cultivos atravesaron períodos de déficit hídrico en etapas vegetativas, seguidos por la ocurrencia de heladas agrometeorológicas los días 28 y 29 de octubre, que impactaron con distinta intensidad según el estado fenológico y el manejo.

Estas condiciones generaron pérdidas variables, tanto en rendimiento como en calidad comercial, particularmente en trigo. “Aun así, los lotes no afectados lograron compensar esas situaciones y empujar los promedios provinciales a niveles históricos”, explicó la Directora de Agricultura.

Balance con mirada integral

Desde el punto de vista económico, el escenario fue más exigente. Durante la campaña, los precios del trigo pasaron de valores estimados cercanos a 202 dólares por tonelada a ubicarse en torno a 180 dólares, lo que, sumado a los costos de producción, condicionó los márgenes finales.

Los análisis económicos muestran que en campos arrendados los resultados fueron negativos, independientemente del paquete tecnológico utilizado, mientras que en campos propios solo los planteos de alta tecnología lograron márgenes positivos, y en muchos casos con rendimientos cercanos a 4.000 kg/ha, apenas suficientes para alcanzar el punto de indiferencia.

“Esto refuerza la importancia de mirar la campaña de manera integral. El productor apuntó a la eficiencia para que los números cierren. Si bien hubo medidas de alivio fiscal, como la reducción de retenciones al trigo y la cebada al 7,5 %, su impacto fue limitado”, cerró Ovando.