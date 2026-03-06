Finalizó nueva edición del programa Cuidar Vidas con más de 76 mil testeos de alcoholemia

El Ministerio de Seguridad y Justicia, a través de la Policía de La Pampa, finalizó una nueva edición del Programa Provincial Cuidar Vidas, una política pública sostenida orientada a la prevención de siniestros viales en rutas y zonas urbanas del territorio pampeano.

El operativo especial se extendió desde el 22 de diciembre hasta el 2 de marzo pasado, período en el que se intensificaron los controles con motivo del receso estival y el incremento en la circulación vehicular.

Durante ese lapso se desplegaron 869 operativos en toda la Provincia. En ese marco, se realizaron 76.309 testeos de alcoholemia, de los cuales 185 arrojaron resultado positivo. Además, mediante el sistema Pampa Seguridad Activa se fiscalizaron 102.867 vehículos y se identificaron 139.235 personas. El volumen de controles realizados refleja una fuerte presencia territorial y una planificación articulada entre la Policía de La Pampa, el equipo de Prevención y Protección Vial del Ministerio de Seguridad y Justicia y los municipios. Lejos de constituir acciones aisladas, el Programa Cuidar Vidas se consolida como una estrategia integral que combina control, tecnología y concientización, con el objetivo de desalentar conductas de riesgo, especialmente el consumo de alcohol al volante.

La política de tolerancia cero al alcohol en la conducción forma parte de una línea de gestión que prioriza la prevención por sobre la reacción ante el siniestro, entendiendo que cada control representa una intervención concreta para evitar situaciones que puedan derivar en consecuencias graves o irreversibles El programa no se limita a la temporada estival o invernal, sino que constituye un esquema permanente de trabajo que se refuerza en los períodos de mayor circulación.

Balance operativo del despliegue

El jefe del Departamento Operaciones Policiales, Daniel Pérez, realizó un balance positivo del desarrollo del programa y destacó el compromiso del personal policial que participó del operativo en todo el territorio provincial. “Fue muy positivo en cuanto al esfuerzo que ha demostrado el personal policial. El operativo se desarrolló con una fuerte inversión tecnológica y con el refuerzo de los puestos camineros, tanto internos como limítrofes, incorporando alómetros, alcoholímetros y distintos dispositivos de control”, explicó a la Agencia Provincial de Noticias. Detalló que durante el programa se multiplicaron los controles en rutas y accesos provinciales, combinando operativos fijos con patrullajes y enlaces en distintos tramos viales. “Se incrementó considerablemente la cantidad de testeos de alcoholemia y también se realizaron controles mediante el sistema Pampa Seguridad Activa para registrar vehículos y personas que circulaban por las rutas provinciales”, señaló.

En ese sentido, remarcó que el despliegue incluyó patrullajes preventivos permanentes en corredores estratégicos, donde además de los controles se brindó asistencia a conductores que registraban inconvenientes mecánicos o situaciones de riesgo. “El personal policial no solo controló el tránsito, sino que también asistió a conductores que se encontraban varados o necesitaban ayuda en ruta, muchas veces personas que no son de la Provincia. Esa presencia preventiva también forma parte del trabajo que se realiza”, afirmó.

Finalmente, destacó que el programa implicó una fuerte movilización de recursos humanos. “Prácticamente la totalidad del personal policial que cumple tareas operativas participó del despliegue, reforzando puestos camineros, controles en rutas y operativos en las distintas jurisdicciones”.