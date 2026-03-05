Convocan a proyectos para el Parque Agroalimentario de Santa Rosa

La Provincia abrió una convocatoria para nuevos proyectos en la Sala de elaboración de alimentos y depósitos del Parque Agroalimentario de Santa Rosa. El Gobierno de La Pampa presentó una nueva convocatoria para la radicación de proyectos en el Parque Agroalimentario de Santa Rosa, poniendo nuevamente a disposición infraestructura destinada al procesamiento de alimentos y actividades vinculadas a la cadena agroalimentaria. La iniciativa se inscribe en el proceso de expansión del Parque anunciado por el gobernador Sergio Ziliotto el pasado 1 de marzo en la apertura de las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados.

La presentación fue encabezado por el gobernador Sergio Ziliotto, junto al intendente de Santa Rosa, Luciando di Nápoli, la ministra de la Producción, Fernanda González e integrantes de esa cartera.

El mandatario destacó la importancia de la “alianza entre lo público y lo privado” y sostuvo que la gestión de Gobierno debe construirse “a partir de conocer las necesidades de quienes conviven con los problemas y buscan alternativas para resolverlos”, con el objetivo de fortalecer el esquema productivo y preservar el empleo registrado.

Explicó que el encuentro con integrantes del sector productivo privado se inscribe en los lineamientos planteados durante la apertura del período legislativo, donde definió que “la producción, el agregado de valor y la generación de trabajo constituyen la principal política del Gobierno provincial para el desarrollo de La Pampa”.

En ese sentido, remarcó que el modelo de gestión pampeano se encuentra “en las antípodas del modelo de especulación financiera”.

“Siempre hemos trabajado en la promoción de la producción. Esta actividad tiene que ver con cómo facilitamos la tarea diaria de quienes arriesgan para generar valor agregado, potenciar la actividad económica y el consumo en La Pampa”, señaló.

Ziliotto ratificó que se trabaja en un esquema de ampliación del Parque Agroalimentario provincial. “Para eso necesitamos dimensionar la demanda y así proyectar la inversión pública en logística, además de definir de qué manera ponemos a disposición distintas herramientas de financiamiento a través de incentivos fiscales”, explicó.

En esa línea, recordó que el Gobierno provincial tomó la decisión de que todas las líneas vinculadas a la inversión productiva estén exentas de carga tributaria. “No pagan Ingresos Brutos ni Sellos, lo que permite reducir el costo financiero en un 10%”, indicó.

El Gobernador sostuvo que este alivio financiero también requiere “una mirada colectiva” que permita que el sistema financiero adecue las tasas a la realidad del sector productivo. “Necesitamos que las empresas puedan financiarse y no a tasas que, en muchos casos, representan entre un 60 y un 70% por encima de la inversión”, advirtió.

“Valoramos mucho el esfuerzo que ustedes hacen invirtiendo en producir y agregar valor, en lugar de volcarse a la especulación financiera”, expresó ante representantes del sector privado.

Finalmente, Ziliotto reafirmó el compromiso del Gobierno provincial de acompañar el desarrollo productivo. “Queremos dar respuesta a cada demanda, pero necesitamos dimensionarla para seguir ampliando el Parque Agroalimentario, la infraestructura y los servicios”, señaló.

Y concluyó: “tenemos herramientas para avanzar en un esquema de crecimiento y desarrollo que necesariamente requiere del trabajo conjunto entre el sector privado y el público”.

La convocatoria

La convocatoria comprende una sala de procesado de alimentos y dos depósitos, que vuelven a abrirse a nuevas iniciativas empresariales interesadas en desarrollar proyectos de elaboración, procesamiento, almacenamiento o logística de productos alimentarios.

La misma, abrió el 5 de marzo de 2026 y prevé una primera instancia de evaluación 30 días después de su apertura.

Desde el Ministerio de la Producción señalaron que la iniciativa forma parte de una política sostenida de puesta en valor y aprovechamiento de la infraestructura productiva pública, orientada a acompañar el crecimiento del entramado agroindustrial pampeano. Expansión del Parque Agroalimentario La convocatoria se inscribe en el proceso de expansión del Parque Agroalimentario de Santa Rosa anunciado por el gobernador Sergio Ziliotto el pasado 1° de marzo, durante su mensaje de apertura del período ordinario de sesiones de la Legislatura Provincial.

En aquella oportunidad, el mandatario adelantó que la Provincia avanzará en incrementar la superficie disponible del Parque para acompañar la creciente demanda de proyectos productivos vinculados al sector alimentario.

En ese marco, la reapertura de esta infraestructura constituye una etapa más dentro de una estrategia que busca optimizar el uso de las instalaciones existentes mientras se avanza en la ampliación del Parque y en el crecimiento de las empresas radicadas. Infraestructura disponible Las unidades funcionales incluidas en la convocatoria comprenden:

Una Sala de Procesado de Alimentos, con una superficie aproximada de 1.046 metros cuadrados, que cuenta con área productiva, oficinas, vestuarios y pasarela vidriada en planta alta; un depósito de gran escala de aproximadamente 770 metros cuadrados; un depósito de menor escala de alrededor de 440 metros cuadrados, ambos con una altura libre cercana a los seis metros.

La convocatoria contempla distintas modalidades de adjudicación, entre ellas compra directa, alquiler y alquiler con opción a compra, incorporadas recientemente en la normativa para ampliar las alternativas de acceso a esta infraestructura productiva. Interés del sector productivo.

La presentación de la convocatoria contó con la participación del intendente de Santa Rosa, funcionarios del Ministerio de la Producción, representantes de entidades empresariales y emprendedores vinculados a distintos rubros de la cadena alimentaria, entre ellos elaboración de alimentos preparados, panificados, procesamiento de carnes, producción de bebidas, logística alimentaria y servicios vinculados al sector gastronómico.

Producción y agregado de valor El Parque Agroalimentario de Santa Rosa constituye una de las principales herramientas provinciales para promover el agregado de valor en origen y fortalecer la industrialización de la producción primaria pampeana.

A través de esta convocatoria, el Gobierno provincial continúa generando condiciones para que más empresas puedan invertir, crecer y generar empleo en la Provincia, consolidando un modelo de desarrollo basado en la producción y el trabajo.

Las personas interesadas en postularse u obtener mayor información, pueden comunicarse a la Dirección de Desarrollo Industrial vía correo electrónico, desarrolloindustrial@lapampa.gob.ar o mediante WhatsApp al 2954 552458.