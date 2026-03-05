Diputado Julian Aguilar pide a la ministra de la Producción analizar situación que atraviesan los frigoríficos en La Pampa

El diputado provincial del radicalismo Julián «Panhco» Aguilar, presentó un proyecto de resolución para convocar a la ministra de la Producción, Fernanda González, a la comisión de Asuntos Agrarios, Turismo, Industria y Obras y Servicios Públicos con el objetivo de analizar en profundidad la situación que atraviesa la industria frigorífica en La Pampa.

Indica en el proyecto que la actividad frigorífica representa un pilar de la economía provincial y genera empleo directo para alrededor de 3.000 trabajadores, además del impacto indirecto que produce en transportistas, proveedores de insumos, servicios vinculados y diversas economías locales.

Puntualizó el legislador radical que “en los últimos meses se registraron situaciones que afectan seriamente al empleo y a la estabilidad de numerosas familias. Entre los hechos más recientes se destacan despidos en el Frigorífico General Pico S.A. que alcanzaron cerca de 200 trabajadores, así como suspensiones que en enero involucraron a alrededor de 450 operarios, lo que evidencia el impacto social de la crisis”.

Por lo expuesto en los fundamentos, el diputado considera que es importante escuchar a la ministra de la Producción y analizar la situación que atraviesa el sector frigorífico.