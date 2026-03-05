Quemú Quemú se convierte en escenario de un observatorio de aves

Este viernes, desde las 19:00, Quemú Quemú se convertirá en escenario de un observatorio de aves que acercará a la comunidad y visitantes a rutas de avistamiento, charlas y recomendaciones para la conservación de los humedales y bosques locales.

La localidad de Quemú Quemú se prepara para recibir a amantes de la naturaleza y curiosos en general con la llegada de un observatorio de aves que se instalará este próximo viernes, a partir de las 19:00.

Durante la jornada, vecinos y visitantes tendrán la oportunidad de recorrer rutas temáticas, aprender a identificar aves autóctonas y migratorias, y participar en charlas cortas a cargo de especialistas en ornitología local. El evento busca fomentar la observación responsable en un entorno natural que se revela en su mejor momento al caer la tarde.

La actividad comenzará el viernes en el Complejo de Oficinas (French 238) con una charla obligatoria y explicativa sobre la actividad, a cargo del guía Marcelo Dolsan, donde se hará referencia también al uso de binoculares y guías de aves. También se podrá disfrutar de una proyección de fotografías.

Mientras que el sábado, desde las 9:00, la actividad de avistaje comenzará en el Club de Pesca “Kem Kem Lauquen”. El Observatorio de aves en el predio y la laguna estará a cargo del guía Marcelo Dolsan; y la actividad de senderismo, a cargo de Susana Sánchez.

La jornada se presentó esta mañana en la Secretaría de Turismo de la Provincia, con la presencia del titular del área Saúl Echeveste; directora de Desarrollo de la Oferta Turística, Florencia Stefanazzi; y referentes de turismo de la localidad.

Echeveste remarcó que “es una actividad sustentable, es educación ambiental y cada persona que llega con los binoculares o con su cámara, no solo llega a la localidad o al evento a registrar una foto, sino realmente a vivir una experiencia y a conocer nuestra biodiversidad.”

“Con esta actividad vemos el resultado de un trabajo en conjunto y articulado entre esta Secretaría de Turismo, la Secretaría de Cultura, el municipio y los prestadores turísticos, de poder llevar adelante actividades que nos permitan conocer un poco más de la localidad y de la región”, agregó.

Mientras que Stefanazzi también afirmó que “esta actividad de avistaje de aves no es solo una actividad, sino es una experiencia turística. Invitamos a toda la comunidad y de los pueblos de los alrededores a sumarse a esta experiencia, ya que vamos a contar en esta oportunidad con el guía Marcelo Dolsan, especialista en aves y guía de naturaleza”.

“Los esperamos a todos, La Pampa es propicia para hacer este tipo de actividades, contamos con los recursos para hacer turismo de naturaleza, así que bienvenidos sean todo este tipo de actividades”, concluyó.