La Plural santarroseña ratificó a Lovera como jefe del bloque en la Legislatura

La línea santarroseña vinculada a Ziliotto respaldó la conducción legislativa del vernista Daniel Lovera. El gesto llega tras el apoyo unificado a la iniciativa sobre El Medanito y busca mostrar cohesión frente al Gobierno nacional.

En un movimiento que apunta a despejar tensiones internas, el peronismo pampeano exhibió este miércoles una señal de cohesión política. La línea de Santa Rosa referenciada en el gobernador Sergio Ziliotto expresó públicamente su respaldo a Daniel Lovera como presidente del bloque justicialista en la Legislatura.

El pronunciamiento llegó pocas horas después de que los 15 diputados del PJ acompañaran la estrategia oficial para que Pampetrol asuma de manera transitoria la operación del área El Medanito. Sin ese alineamiento, el proyecto impulsado por el Ejecutivo provincial no hubiera prosperado ante el rechazo opositor.

El comunicado difundido por la Línea Plural no se limitó a formalizar un respaldo. Con referencias a la “unidad del peronismo” y consignas tradicionales del movimiento, el texto dejó entrever una autocrítica por las fricciones recientes y planteó la necesidad de priorizar acuerdos colectivos por sobre disputas personales.

Equilibrio interno y gobernabilidad

La ratificación de Lovera implica, en los hechos, un doble aval: el del exgobernador Carlos Verna —referente del sector vernista— y el del espacio que responde a Ziliotto en la capital provincial. Ese equilibrio fortalece su rol como articulador dentro de la bancada oficialista.

Puertas adentro, el mensaje buscó transmitir que no habrá margen para fracturas en un contexto que consideran adverso a nivel nacional. En el tramo final del comunicado, el PJ provincial advirtió sobre la necesidad de proteger los recursos pampeanos frente a lo que definieron como políticas de “crueldad libertaria”, en alusión al gobierno de Javier Milei.

El factor externo como aglutinante

La discusión por el futuro de El Medanito funcionó como catalizador. El oficialismo provincial entendió que la disputa por el principal yacimiento petrolero exigía disciplina interna para sostener la estrategia parlamentaria.

Con la conducción de Lovera confirmada y el bloque alineado, el peronismo pampeano intenta dejar atrás semanas de recelos y proyectar una imagen de unidad. El desafío ahora será sostener esa cohesión en un escenario económico y político que promete nuevas tensiones.