El PJ confirmó que apoyará a Pampetrol y acelera la definición sobre El Medanito

Daniel Lovera aseguró que los 15 diputados peronistas votarán el proyecto para que la empresa estatal asuma la operación por 24 meses. La oposición mantiene reparos y el intendente de 25 de Mayo volvió a cuestionar la iniciativa.

El escenario político en torno a El Medanito empezó a ordenarse, al menos dentro del oficialismo. El presidente del bloque del Frejupa, Daniel Lovera, confirmó que los 15 legisladores peronistas acompañarán el proyecto del gobernador Sergio Ziliotto para que Pampetrol tome el control del área de manera transitoria.

La definición llega con el calendario encima. El contrato vigente con Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) vence el 19 de junio y la última licitación quedó desierta. Sin un esquema alternativo, el principal yacimiento petrolero de la provincia —que explica más de un tercio de la producción local— podía quedar en una zona de indefinición operativa.

“No hay tiempo para otra licitación”

Lovera sostuvo que los plazos administrativos impiden convocar a un nuevo proceso licitatorio antes del vencimiento. Por eso defendió el régimen excepcional por 24 meses impulsado por el Ejecutivo, que prevé que Pampetrol asuma la titularidad del área y contrate a un operador transitorio.

El legislador planteó que la prioridad es evitar una caída en la producción y preservar entre 300 y 400 empleos directos vinculados a la actividad. Según detalló, el área cuenta con 267 pozos activos y requiere continuidad operativa inmediata para no resentir su rendimiento.

Cruce con 25 de Mayo

La postura oficial choca con la del intendente de 25 de Mayo, Leonel Monsalve (Pro), quien propuso una licitación abreviada con regalías reducidas y un bono inicial menor al previsto en el pliego anterior. Para el jefe comunal, la alternativa estatal no garantiza inversiones suficientes.

Lovera respondió con dureza y desestimó esa opción al considerarla inviable en términos técnicos y de tiempos. A su entender, primero debe asegurarse la estabilidad del área y luego avanzar hacia una concesión definitiva.

Una votación abierta

Con el bloque peronista alineado, el proyecto reúne 15 votos. La oposición —integrada por UCR, PRO y Comunidad Organizada— suma la misma cantidad y mantiene dudas sobre la capacidad financiera de Pampetrol para sostener la transición.

El desenlace dependerá de eventuales acuerdos o abstenciones. Mientras tanto, el reloj avanza: El Medanito aporta cerca del 10% de los ingresos fiscales provinciales. Cualquier interrupción productiva impactaría no solo en 25 de Mayo, sino en las cuentas de toda La Pampa.