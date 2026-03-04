Últimos cupos para el campamento de verano familiar en la Reserva Urbana Benicio Delfín Pérez

La Municipalidad de General Pico llevará a cabo este sábado 7 de marzo una nueva edición del Campamento de Verano Familiar en la Reserva Urbana Benicio Delfín Pérez. Esta iniciativa tiene como objetivo principal que las familias de la ciudad puedan compartir un espacio de recreación en pleno contacto con la naturaleza.

La propuesta se desarrollará en la base campamentil “Profesor Pif Camino”, comenzando a partir de las 18 horas y culminando el domingo a las 10 horas. Durante la jornada se llevarán adelante diversas actividades como kayak, senderismo y trepa. Las mismas estarán coordinadas por personal capacitado y adaptadas a distintas edades, garantizando así una experiencia segura y accesible para todos los participantes.

Desde la organización informaron que los asistentes deberán llevar su propia carpa, además de la cena y el desayuno para consumo personal. Asimismo, se estableció como requisito que en cada grupo familiar debe haber un mayor de 21 años, quien podrá estar a cargo de hasta cinco menores, sin límite de edad para asistir. Para mantener una buena convivencia, se solicita que todos formen parte de las alternativas previstas y respeten los horarios establecidos para su desarrollo.

Aquellas personas que deseen inscribirse para participar de esta experiencia al aire libre deberán comunicarse con la Dirección de Deportes, llamando al número telefónico 319333