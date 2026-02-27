Conciertos temporada 2026 de la Orquesta Sinfónica General Pico

La Municipalidad de General Pico anuncio de la temporada 2026 de la Orquesta Sinfónica de General Pico. La actividad encabezada por la intendenta Fernanda Alonso se realizó en el espacio Nicolás Ledesma de la Sala de Artes Escénicas.

Se trata de una propuesta cultural de alto impacto que propone integrar el lenguaje sinfónico con la música popular argentina y el talento local, consolidando así un espacio de encuentro entre distintas expresiones y públicos.

La programación contemplará un ciclo especial de conciertos dedicados a referentes fundamentales de nuestra identidad musical, como Charly García, Mercedes Sosa y Gustavo Cerati, además de una producción sinfónica dedicada a Bardino. Cada presentación buscará revalorizar estas obras desde una mirada orquestal, generando nuevas experiencias para la comunidad.

Política estatal

La jefa comunal, piquense, Fernanda Alonso, manifestó: “Esta orquesta presenta solidez y la comunidad toda se ha apropiado de ella, demostrando que no se trata de un espacio de élite sino que es la conjunción entre la excelencia y la incorporación de lo popular a la música”.

“Que tengamos en la ciudad la primera Orquesta Sinfónica de La Pampa no sólo tiene que ver con una decisión política sino también con talentos, profesionales y personas que necesitaban un espacio de expresión y profesionalización. Ése trabajo ha dado sus frutos y pensamos solidificarlo este 2026”, agregó.

En esta línea, afirmó que “pretendemos que todos sean parte, tanto el público como el músico local que realmente pueda subirse al escenario y disfrutar de compartir su música, lo que hace, lo que le gusta o de lo que intenta vivir. Eso es lo que buscamos, que puedan vivir de lo que hacen junto a profesionales de primera línea”.

La mandataria local aseveró que se trata de promover las variantes de General Pico. “Vamos a seguir insistiendo, trabajando con una serie de presentaciones porque estamos seguros que así se puede seguir creciendo, no solo con esta alternativa, sino también junto a una ciudad en la que hay una voluntad de darle sitio a nuestros artistas”.

Añadió que “esto sucede en General Pico y tenemos que darle el valor correspondiente”.

“Esta gestión puso a la cultura en el lugar que debía estar, por ello, desde que asumimos intentamos de manera sostenida darle un sitio preponderante a la inversión destinada a los espacios culturales. Nada de lo que se nos intenta imponer desde fuera nos va a frenar en nuestros principios”, amplió.

Para finalizar, sostuvo: “Realmente para mí es un orgullo llegar al séptimo año de mandato en el cual tenemos consolidada una orquesta, única en la provincia y la última del mundo creada en momentos totalmente adversos”.

Por su parte, el director de Gestión Cultural, Matías Rach, indicó: “Anunciamos un momento importantísimo, histórico para nuestra ciudad, que se anima a dar pasos que trascienden. Eso es la orquesta sinfónica, el futuro, la identidad. La cultura no se construye desde un escritorio, sino en comunidad”.

“Esta orquesta no es un gasto, es una inversión que tenemos como gestión. Y eso hace que hoy sea mucho más grande, que sea colectiva y representativa de nuestra comunidad. Para nosotros es un desafío y es una alegría enorme que la OSGP se siga agrandando”, continuó.

Destacó que “Pico puede pensar en grande, entendiendo que se puede unir la tradición con la contemporaneidad, entendiendo que podemos generar esa excelencia”.

Así mismo, Rach informó que “nos reunimos con un sello discográfico, por lo que en breve va a estar disponible el primer corte discográfico de la OSGP con Nicolás Rainone. Cada una y uno de los que va a estar en los espectáculos de este año también tendrá el suyo. En esta primera etapa son en su mayoría covers, hasta los del Bardino, aunque para el 2027 planeamos hacer énfasis en nuestra música”.

En última instancia, Gustavo Fontana dijo: “Quiero agradecer a Fernanda Alonso y Matías Rach, valoro mucho estar al frente de este proyecto. La creación de una agrupación de estas características en cualquier momento histórico o contexto global, más aún en el que estamos viviendo ahora, es un acto de rebeldía, de compromiso, de confianza para fortalecer nuestras tradiciones, pero también pensando en la vanguardia”.

Cronograma de conciertos

Charly García Sinfónico

ABRIL – Domingo 26 – Viejo Galpón.

Viajeros, 5pa2, Bandidos Urbanos.

Mercedes Sosa Sinfónico

JUNIO – Domingo 7 – Viejo Galpón.

Flor Fernández, La Cruzada, La Chispa, Thiago Baronio.

Bardino Sinfónico

AGOSTO – Domingo 30 – Viejo Galpón.

Utopía, Atípica Pampa, Fernando Córdoba, Juani Di Pian, Nico Rainone, Machi Sanez.

Cerati Sinfónico

OCTUBRE – Domingo 25 – Viejo Galpón.

Quimerika, Efecto Nhosi, Body and Soul.

Concierto Cierre de Año

DICIEMBRE – Domingo 6 – El Parador.

Orquesta Sinfónica de General Pico junto a artistas locales.