Allanamiento en el Barrio Ranqueles: detuvieron al sospechoso de los disparos en calles 31 y 40

El procedimiento fue realizado por la Comisaría Segunda y la Delegación Indios Ranqueles, con apoyo del Grupo Especial. El acusado será formalizado por amenazas agravadas por el uso de arma de fuego.

Un hombre mayor de edad fue detenido este miércoles por la tarde durante un allanamiento realizado en el barrio Ranqueles, en el marco de la investigación por un episodio con disparos ocurrido días atrás en General Pico.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría Segunda y de la Delegación Indios Ranqueles, con colaboración táctica del Grupo Especial de esta ciudad. El operativo se concretó en una vivienda de la zona y, según fuentes oficiales, arrojó resultado positivo.

La causa se inició tras un hecho registrado el viernes pasado, minutos después del mediodía, en la esquina de calles 31 y 40. Vecinos alertaron por detonaciones de arma de fuego en plena vía pública. Aunque no se reportaron heridos, uno de los proyectiles impactó en un vehículo estacionado y provocó daños materiales.

Durante el allanamiento, además de concretar la aprehensión del sospechoso —sobre quien pesaba un pedido de detención— los uniformados secuestraron distintos elementos considerados de interés para la causa, que podrían agravar su situación procesal.

El imputado permanece alojado en sede policial y será llevado a audiencia en las próximas horas. La investigación está en manos de la Fiscalía de Delitos contra las Personas del Ministerio Público Fiscal, a cargo del fiscal Francisco Cuenca, quien avanzará con la formalización bajo la carátula de “amenazas agravadas por el uso de arma de fuego”.