Firmaron convenios por Becas “Impulsar Futuro” en el espacio MEDANO

En septiembre del año pasado, el Gobierno de La Pampa presentó el programa de becas para los y las estudiantes que continuarán su formación en carreras estratégicas para el desarrollo de la provincia, concretamente en la UNLPam y los Institutos de Formación Docente e Institutos Tecnológicos de Educación Superior.

En el auditorio Medano (Multiespacio de Arte del Norte), inició la firma de convenios con estudiantes que cursarán sus estudios en la ciudad de General Pico. A partir de marzo, la beca tendrá un monto de $330.000, el cual se actualizará conforme a la evolución de los salarios estatales.

Entre las carreras más elegidas se encuentran Medicina, Medicina Veterinaria, Ingenierías Agronómica, en Sistemas, Electromecánica, en Recursos Naturales y Medio Ambiente; Licenciatura en Administración con orientación en Emprendedurismo; Profesorados de Matemática, Historia, Letras, Artes en Música; Ingeniería Industrial; Profesorado en Física, y las Tecnicatura Superiores en Desarrollo de Software y Gestión de Energías Renovables.

La ministra de Educación, Marcela Feuerschvenger, destacó que el programa de becas provinciales “Impulsar Futuro” nació de una iniciativa directa del gobernador, Sergio Ziliotto. “El año pasado me planteó la necesidad de pensar en nuevas posibilidades para los jóvenes, que permitan que se queden en sus localidades, continúen sus estudios y ejerzan sus profesiones en la provincia. Y ustedes aceptaron este desafío al elegir carreras estratégicas para nuestro territorio”. Al finalizar, la funcionaria los y las invitó a no bajar los brazos. “El estudio es esfuerzo, sacrificio, dedicación, constancia”.

Mañana finalizará la firma de convenios en la capital pampeana. En esta primera apertura, 87 estudiantes accederán a una beca tras cumplir con todos los requisitos de inscripción establecidos en la convocatoria.