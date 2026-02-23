Utelpa se retira de la paritaria y confirma el paro del 2 de marzo

Utelpa se retiró de la paritaria tras considerar insuficientes las ofertas del Ejecutivo. La medida de fuerza del 2 de marzo sumará reclamos contra la Provincia, además de los ya dirigidos a Nación.

La negociación salarial docente en La Pampa quedó interrumpida. La Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa resolvió en un congreso extraordinario retirarse de la mesa paritaria con el Ejecutivo provincial y confirmó la adhesión al paro del lunes 2 de marzo. La protesta, que en un primer momento apuntaba al Gobierno nacional, ahora también incluirá cuestionamientos a la administración pampeana.

La decisión se conoció horas después de una nueva reunión paritaria desarrollada por la mañana. Allí, el Ejecutivo presentó dos alternativas salariales, en línea con las ofrecidas al resto de los trabajadores estatales.

La primera propuesta contemplaba cláusula de actualización por inflación más un 2% de incremento real desde abril, con una suba acumulada del 10,95% en el trimestre. La segunda incluía cláusula gatillo más una suma remunerativa de $50.000, lo que elevaría el aumento total al 13,95% entre enero y marzo. En este último esquema, el salario mínimo garantizado superaría los $1,13 millones en abril.

Desde la Casa de Gobierno defendieron la oferta al señalar que ambos esquemas se ubican por encima de la inflación estimada para el período —calculada en 8,95%— y que aseguran ingresos superiores a la Canasta Básica Total informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Sin embargo, para el gremio las cifras no resultaron satisfactorias. En el congreso realizado por la tarde, Utelpa definió rechazar formalmente las propuestas y dar por terminada la negociación en esta instancia. También cuestionó que el Ejecutivo no accediera a retomar la discusión esta misma semana y postergara la convocatoria para el miércoles 4 de marzo.

La respuesta oficial no tardó en llegar. Desde el Gobierno provincial señalaron que fue el sindicato el que interrumpió el diálogo “de manera abrupta” y remarcaron que la paritaria se encontraba abierta. Además, lamentaron la decisión y destacaron que en años anteriores ese mismo mecanismo permitió alcanzar acuerdos salariales y laborales.

El conflicto, ahora, entra en una fase de mayor tensión. Con el retiro de la mesa y la ratificación del paro, el inicio de marzo estará atravesado por medidas de fuerza y un escenario incierto para el calendario escolar. La distancia entre las partes quedó expuesta y, por el momento, no hay señales claras de acercamiento.