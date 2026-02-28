Dos muertos y cinco heridos en violento choque

Dos personas murieron y cinco resultaron heridas este sábado por la mañana luego de un violento choque de un auto contra un árbol en la ciudad de Córdoba. Todo sucedió en las últimas horas en Bulnes al 1.500, entre Viamonte y Roma, en el barrio General Paz de la capital provincial.

El vehículo involucrado, un Suzuki Fun gris, circulaba a alta velocidad cuando impactó contra un árbol y quedó completamente destruido. El choque provocó la caída del tubo de GNC a varios metros y la dispersión de autopartes por toda la zona. También se encontraron botellas de alcohol en el interior del vehículo, según los primeros informes.

En el accidente solo se vio involucrado este único automóvil. La Policía judicial trabajó en el lugar, retirando los cuerpos de los dos ocupantes y estableciendo una consigna para controlar la zona mientras se espera el retiro del vehículo, que quedó parcialmente sobre la vereda.

La Justicia analiza las cámaras de seguridad de la zona para determinar si hubo maniobras de otros vehículos que puedan haber contribuido al siniestro. Por el momento, Cadena 3 pudo saber que uno de los heridos tiene 18 años y fue derivado al Hospital de Urgencias con politraumatismos. Sin embargo, no trascendió la identidad del resto de los ocupantes del Suzuki Fun.

El tránsito en la zona permanecíó interrumpido en media calzada mientras se realizaron los trabajos de retiro del vehículo y limpieza del sector.