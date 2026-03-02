Fernanda Alonso dejó inaugurado período de sesiones ordinarias en el Concejo

La intendenta municipal Fernanda Alonso dejó inaugurada este lunes 2 de marzo la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de General Pico. En un discurso con varias definiciones políticas comenzó marcando las diferencias entre los discursos de Sergio Ziliotto y el presidente de la Nación Javier Milei y llamó a una convivencia democrática con diálogo y respeto. Puntualizó luego que los municipios son quienes deben dar respuesta inmediata a las demandas sociales, funcionando como el sostén directo de la comunidad.

La sesión presidida por Alberto Campo, contó con la presencia de todos los concejales, pero además en el acto estuvieron la vicegobernadora Alicia Mayoral, diputados, ministros del gobierno provincial, autoridades judiciales y de instituciones.

Alonso definió la gestión pública actual como un desafío que exige, entre otras cosas, «tomar decisiones en contextos inciertos». En este sentido indicó que la política territorial es la única herramienta capaz de transformar la vida diaria de los vecinos, más allá de los discursos teóricos.

Ratificó la intendenta el rumbo de su administración basado en la «escucha activa» y el trabajo de campo, diferenciando el clima de madurez política que se vive en la provincia respecto al escenario nacional.

Enumeró lo hecho en las distintas áreas y adelantó una serie de mejoras que se harán para mayor hagilidad de las tramitaciones que hacen los vecinos.

Finalmente agradeció el acompañamiento familiar y del equipo de trabajo.