Nahuel Gallo llegó a la Argentina. Lo recibió su esposa e hijo

El gendarme Nahuel Gallo, recientemente liberado por el Gobierno venezolano, regresó al país y se reencontró con su esposa, María Alexandra Gómez, y con su hijo Víctor, quienes lo recibieron en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Además de su familia, en el lugar, estaban la senadora y exministra, Patricia Bullrich, y la titular de la cartera de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Gallo, quien estuvo 448 días detenido en Venezuela, recientemente liberado por el Gobierno venezolano, regresó en un vuelo privado gestionado por Claudio “Chiqui” Tapia, en nombre de la Asociación del Fútbol Argentino y en forma conjunta con la Federación Venezolana de Fútbol

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, se expresó a Cadena 3: «Gallo tiene un valor muy especial para todos los catamarqueños”.

El gobernador compartió que estuvo presente en el reencuentro de Gallo con su familia, describiendo la experiencia como “muy emotiva”. “La madre me pidió que le agradezca al presidente de la Nación, a los ministros, a Alejandra Monteoliva y también a la senadora Patricia Bullrich”, señaló Jalil, transmitiendo el agradecimiento de la madre de Gallo a todos los involucrados en su liberación.

Jalil también mencionó el apoyo continuo que brindó a la familia durante el tiempo que Gallo estuvo en prisión. “La verdad que ha sido muy emotivo y también agradecer a la Gendarmería en todo este tiempo”, expresó.

“La libertad es lo más preciado en la vida de una persona. Ver la emoción de Gallo al regresar fue un momento significativo. Espero que se recupere”, concluyó.

Fuente. Cadena3