Bodega Bianchi en profunda crisis financiera. No se descarta un concurso de acreedores

Lo histórica y reconocida Bodega Bianchi atraviesa una situación financiera muy preocupante que si bien viene desde hace un año, se profundizó considerablemente en lo que va de este último tiempo. Primero con pagos que fueron difiriéndose hasta hacer crujir la cadena de los mismos. En lo que va del año lleva 75 cheques rechazados por más de $900 millones.

La situación apremiaba a mediados del 2025, sobre todo con los bancos acreedores. Por eso, desde el seno de la histórica bodega sanrafaelina adoptaron una medida extrema: salir a vender activos o propiedades bien cotizadas.

Todo se inclinó, por necesidad y urgencia, a la finca de mayor valor. Ni más ni menos que la primera que adquirió don Valentín Bianchi antes de fundar en 1928 la bodega que lleva su apellido.

Con alrededor de 100 hectáreas y ubicada en el distrito Las Paredes, a unos 3 kms del centro de San Rafael, e históricamente proveedora de uvas Malbec, Cabernet Sauvignon y Merlot, la finca dejó de ser una superficie productiva.

Es que sus compradores, 2 conocidos empresarios de San Rafael, a cambio de unos U$S10 millones la convirtieron en un loteo para otro futuro barrio privado que proyectan en el departamento.

Sin embargo, los problemas persistieron, ya no tanto con los bancos como con los proveedores de la bodega. Y sólo en 20 días (hasta el 13 de enero) registra 75 cheques rechazados por falta de fondos, que suman $943 millones según el BCRA.

«Hemos abierto una instancia de diálogo con toda la cadena de valor, para acordar un esquema viable de normalización», señalaron desde la Bodegas Bianchi en relación a las gestiones en lo que va del año para equilibrar sus finanzas.

Así, los ejecutivos de Bianchi, a través de un comunicado, enfatizaron que por ese medio buscan «encauzar la situación actual priorizando en todo momento la estabilidad de la compañía y la continuidad de sus operaciones».

Y confiaron en que «la coyuntura será una oportunidad para adaptarnos a una nueva realidad, reafirmar el liderazgo de la organización y honrar casi 100 años de historia vitivinícola».

