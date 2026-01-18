Alfredo «Tato» Ramos se consagró tetracampeón en Jesús María

El pampeano Alfredo «Tato» Ramos se consagró tetracampeón en categoría gurupa sureña en el Festival Nacional de Jesús María. A los campeonatos alcanzados en el 2017, 2020 y 2025, que le valió representar a Jesús María este año, le suma el del 2026 y por primera vez pudo coronar en dos oportunidades consecutivos.

El apellido Ramos en sinónimo de excelentes jineteadas en La Pampa y todo el país y en esta oportunidad lo demostró al lograr una jineteada final de alto nivel cosehando un puntaje de 9,66.

En Bastos el sanjuanino Benjamín Costa se quedó con el primer lugar, mientras que crina el uruguayo Agustín Miraballes fue el que sumó mayor cantidad de puntos.

Puntajes finales

Bastos con Encimera

1. Benjamín Costa (San Juan): 67.99

2. Ramón Córdoba (Paraguay): 66.31

3. Emiliano Molina (Neuquén): 65.32

4. Jonatan Ojeda (Mendoza): 65.29

5. Juan Cruz Córdoba (Santa Fe): 63.31

Gurupa Sureña

1. Alfredo Ernesto Ramos (Jesús María): 74.31

2. Carlos Benia Miranda (Uruguay): 70.65

3. Joaquín Zabala (La Rioja): 64.00

4. Giovane De Mello (Brasil): 62.31

5. Rafael Prátula (Mendoza): 59.64

Crina Limpia

1. Agustín Miraballes (Uruguay): 63.65

2. Ulises Daporta (Entre Ríos): 61.65

3. Alex Pereira Da Silva (Brasil): 59.31

4. Facundo Agüero (La Rioja): 46.99

5. Franco González (Salta): 45.98