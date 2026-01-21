Falleció el joven de Colonia Barón baleado por error en un «ajuste de cuentas» en Río Cuarto

Paolo de la Fuente, oriundo de Colonia Barón pero residiendo en Río Cuarto, falleció este miércoles luego de ser víctima de un ataque brutal el pasado 7 de enero, cuando un sicario lo confundió con otra persona.

El caso ha generado una ola de indignación por su carácter absurdo y violento. La investigación confirmó que De la Fuente, radicado en Córdoba desde hace 13 años por su carrera futbolística, no tenía ninguna relación con sus agresores. Fue, sencillamente, un blanco equivocado.

El hecho ocurrió la noche del miércoles 7 de enero en el barrio Fénix de Río Cuarto. Paolo regresaba a su hogar en moto tras disputar un partido de fútbol con amigos cuando fue interceptado en la esquina de Salta y Laprida. Un Volkswagen Vento lo embistió deliberadamente y lo arrastró 30 metros.

El conductor del vehículo descendió y le efectuó una ráfaga de 15 disparos, impactando principalmente en sus piernas, para luego escapar. El móvil del ataque fue un «ajuste de cuentas» dirigido a otra persona de contextura física similar y que poseía una moto idéntica a la del pampeano.

El pampeano fue ingresado en estado crítico al Hospital San Antonio de Padua. Durante su internación, sufrió la amputación de su pierna derecha, fallas renales que lo llevaron a diálisis y complicaciones derivadas de un virus intrahospitalario. A pesar de las cadenas de oración y el esfuerzo médico, su cuerpo no resistió. El joven de Colonia Barón era padre de una hija de 7 años.