Limpieza en la Doble Vía Sur

La Municipalidad de General Pico se encuentra desarrollando trabajos de limpieza en los más de 2.900 metros correspondientes a la Doble Vía Sur, con el objetivo de preservar las condiciones de transitabilidad y seguridad para quienes la utilizan diariamente.

En este marco y como parte de una tarea sostenida de cuidado del espacio público, se llevan adelante tareas que incluyen desmalezamiento, corte de pasto y limpieza de banquinas y sectores adyacentes, en articulación con los organismos correspondientes.

Vale recordar que este corredor estratégico está compuesto de dos calzadas principales, desde calle 2 a Ruta Provincial N° 102, de 7,20 metros de ancho, una por cada sentido de circulación, separadas por un cantero central de ancho variable y una rotonda que conecta con el camino de acceso al aeropuerto piquense.

A ello se suma una calle colectora lateral de 8 metros de ancho, separada de la vía principal y una vereda de hormigón de 2 metros destinada a bicisenda y tránsito peatonal, sector que demanda un mantenimiento constante.

Estas acciones buscan garantizar mejores condiciones de seguridad vial y acompañar el uso cotidiano de una infraestructura clave para el desarrollo y la integración urbana de la ciudad.

Intervención municipal

Sobre ello, el secretario de Ambiente y Servicios Públicos, Sebastián Adamo, indicó: “Si bien todo este tramo es ruta provincial y le corresponde a Vialidad llevar a cabo estas acciones, siempre colaboramos con su limpieza porque es un sector que se utiliza mucho para andar en bicicleta, para caminar o para correr. Estamos tratando de poner al día lo que tiene que ver con el corte de pasto, sabiendo que en esta época y con la lluvia se acelera su crecimiento”.

“Es cierto que este año el presupuesto es un poco más ajustado, pero de igual manera acompañamos el trabajo que hace Vialidad. Este espacio lleva más de un mes sin cortarse, por eso tuvimos que intervenir y lo hicimos con el equipamiento adquirido por la Secretaría, teniendo en cuenta que es uno de los ingresos importantes a la ciudad”, explicó.

Adamo aclaró: “Lo que buscamos es que el lugar esté prolijo y que también sea seguro y accesible para la gente que quiere hacer alguna actividad. Es una superficie verde importante que hay que abordar y es un trabajo que requiere de varias personas desempeñándose en simultáneo”.