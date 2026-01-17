Capacitaron al personal de la Reserva Natural Urbana en RCP

La Municipalidad de General Pico brindó una jornada de capacitación al personal que se desempeña en la Reserva Natural Urbana. La misma abordó temáticas vinculadas al manejo del fuego, RCP y primeros auxilios y contó con la presencia de la intendenta Fernanda Alonso.

La actividad tuvo lugar en el salón de usos múltiples del lugar y reunió a quienes diariamente trabajan en este espacio, en virtud de incorporar más saberes y herramientas indispensables para la función que cada una y uno de ellos llevan adelante.

La primera de las charlas estuvo coordinada por integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad y ofreció conocimientos relacionados a la prevención de incendios. En esa línea, se indicó cómo controlar la situación en caso de que sucedan, evitando su propagación y teniendo en cuenta los diferentes tipos, los factores que intervienen y la topografía de este sitio tan particular.

Seguidamente, coordinadores y coordinadoras del CODES provincial dialogaron con las y los asistentes sobre cómo actuar ante situaciones de emergencia y desarrollaron una clase práctica sobre RCP y el uso del desfibrilador externo automático.

Todas estas acciones son clave para brindar respuestas efectivas e inmediatas, proteger vidas, el ambiente y la infraestructura. Además, fortalecen la seguridad del personal y de las y los visitantes, garantizando una gestión responsable de la Reserva Urbana.

Seguridad comunitaria

En torno a la propuesta, el secretario de Ambiente y Servicios Públicos, Sebastián Adamo expresó: “Quiero agradecer enormemente por este trabajo en conjunto, por esta oportunidad de sumar conocimiento. Desde la Secretaría venimos intensificando algunas cuestiones y hemos hecho un cambio organizativo en busca de la mejora contínua”.

“En el transcurso de estos años tuvimos logros muy significativos y los seguimos sosteniendo, siempre entendiendo que es necesario estar preparados para todo lo que pueda surgir en este sitio, por eso la importancia de contar con estas iniciativas”, añadió.

El funcionario aseguró: “Nuestro objetivo es seguir mejorando este lugar que recibe a miles de personas y mantener lo que hemos conseguido. Valoro mucho y agradezco la tarea de quienes desempeñan labores aquí, el que se preocupen en capacitarse y es por eso que vamos a continuar con el acompañamiento de siempre, para que entre todas y todos podamos continuar cuidando este hermoso lugar”.

Por su parte, el nuevo referente de Defensa Civil del municipio, Ariel Farías, manifestó: “Tenemos muchos incendios forestales en la zona por lo cual no podemos estar ajenos a esta problemática, sabiendo además que tenemos época de sequía y altas temperaturas.

Es fundamental que podamos socializar las herramientas necesarias para contrarrestar cualquier situación de este tipo y también las relacionadas al cuidado de la salud”.

“Hicimos hincapié en la prevención y en la concientización, en recorrer constantemente la Reserva y estar atentos a cualquier circunstancia que pueda acontecer. La premisa es cuidar a la gente, actuar rápidamente, sabiendo lo que estamos haciendo”, concluyó Farias