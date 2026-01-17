El Gobierno dará más subsidios a las tarifas de luz de usuarios de 11 provincias. No está incluida La Pampa

El Gobierno nacional dispuso una ampliación transitoria de los subsidios a las tarifas de electricidad para hogares de 11 provincias del NOA y el NEA, con el objetivo de atender el mayor consumo energético provocado por las altas temperaturas durante el verano.

La decisión fue adoptada por la Secretaría de Energía, que definió nuevos bloques de consumo con asistencia estatal mientras se demora la implementación del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), prevista ahora para febrero. La medida alcanza únicamente a las provincias del norte del país y se aplicará durante los meses de diciembre, enero y febrero.

Según explicaron desde el área energética, la resolución responde a un pedido formulado a mediados de diciembre por entes reguladores provinciales, distribuidoras y cooperativas eléctricas, en el marco de una consulta pública. El planteo se basó en la clasificación climática de la norma IRAM 11603, que distingue zonas “muy cálidas” y “cálidas”.

“El objetivo es reconocer la realidad climática y las mayores necesidades de uso de ventiladores y aires acondicionados en las provincias del norte, donde además hay menor acceso a gas por redes y la electricidad es el principal recurso para refrigerar los hogares”, indicaron fuentes oficiales.

Con esta actualización, las provincias alcanzadas son Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe, en el NEA, y Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán, en el NOA. En las zonas consideradas “muy cálidas”, el bloque de consumo subsidiado se amplió de 300 a 550 kilovatios hora (kWh) mensuales, mientras que en las zonas “cálidas” el tope se fijó en 370 kWh por mes. En el resto del país, el límite de consumo con subsidio se mantiene en 300 kWh mensuales.

Desde el Gobierno aclararon que esta ampliación es excepcional y no modifica el esquema general que se aplicará una vez que entre en vigencia el SEF. Ese régimen apunta a trasladar de manera gradual los costos reales de la energía, fomentar un uso más eficiente y garantizar un consumo básico a los sectores de menores ingresos.

El nuevo sistema de subsidios estará limitado a los hogares con ingresos mensuales inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT), según los valores que publica el Indec. Para estos usuarios, la bonificación en las tarifas eléctricas será del 50% dentro de los bloques subsidiados, mientras que en el gas el descuento se aplicará solo en los meses de mayor consumo, entre abril y septiembre.

Aún resta que la Secretaría de Energía oficialice los nuevos precios mayoristas del gas y de la generación eléctrica. De concretarse los plazos previstos, el nuevo esquema comenzaría a regir en febrero y su impacto se reflejaría en las facturas a partir de marzo.