Llegó a Zárate buque con casi 6 mil autos importados desde China

Un buque de grandes dimensiones arribó al puerto de Zárate con una carga de 5.841 autos eléctricos importados desde China enmarcados en un régimen que los exime del pago de aranceles. El desembarco de las unidades se da una la ciudad bonaerense que es uno de los principales polos automotrices del país y concentra plantas de las terminales más importantes.

Se trata del BYD Changzhou, una de las embarcaciones que la automotriz china utiliza para abastecer distintos mercados internacionales y que llegó por primera vez a la Argentina. El barco tiene capacidad para transportar cerca de 7.000 vehículos, que se descargan mediante un sistema roll-on/roll-off, que permite el ingreso y egreso de las unidades rodando.

Diseñada específicamente para el transporte de automóviles, la nave busca marcar un hito en el mercado local, aunque no será el primer arribo de este tipo en el marco del régimen especial de importación de vehículos híbridos y eléctricos.

CRÍTICAS Y DEFENSAS

El desembarco del cargamento reavivó en las últimas semanas una polémica a nivel nacional. El diputado Miguel Ángel Pichetto cuestionó con dureza la política de importaciones del Gobierno y advirtió sobre su impacto en la industria local. “Es una pérdida de dólares para financiar importaciones que destruyen el trabajo argentino; nadie puede competir contra una industria subvencionada por el Banco Central chino. Trump tiene razón: hay que frenar a China. El Gobierno habla de Occidente y de Estados Unidos, pero aplica una política comercial totalmente desfavorable para nuestra producción”, afirmó en una publicación en la red social X.

En respuesta, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que “solo dos modelos de autos se producen actualmente en el país —el Peugeot 2008 y el Fiat Cronos—” y remarcó que “la Argentina produce esencialmente camionetas, de las cuales el 70% se exporta”.

Caputo agregó que la importación de vehículos híbridos y eléctricos sin aranceles fue acordada con la propia industria automotriz y aclaró que el régimen establece un límite anual de 50.000 unidades.