Más de 5.400 testeos de alcoholemia en una semana de operativos del Programa Cuidar Vidas

Entre el 13 y el 19 de enero, el Programa Cuidar Vidas desplegó en todo el territorio pampeano un amplio dispositivo de prevención y control en rutas, accesos y localidades, que incluyó 67 operativos y puestos de control coordinados por las Unidades Regionales, los Puestos Camineros y las áreas operativas de la Policía de La Pampa.

Durante ese período se realizaron más de 5.400 testeos de alcoholemia, de los cuales 14 arrojaron resultado positivo, lo que reafirma la importancia de sostener una presencia activa y sostenida del Estado para desalentar conductas de riesgo y proteger a quienes circulan por la vía pública.

El esquema de trabajo contempla controles fijos, patrullajes móviles, operativos rotativos y dispositivos especiales en puntos estratégicos o momentos de alta circulación. En ese marco, durante la semana se llevó adelante un operativo especial en el Puente Dique de 25 de Mayo, con colaboración de la Comisaría local y el equipo de Prevención y Protección Vial del Ministerio de Seguridad y Justicia.

En dicho procedimiento se efectuaron 1.100 testeos, registrándose una alcoholemia positiva, en el marco de acciones preventivas que buscan reforzar la Seguridad Vial y el cumplimiento de la normativa vigente.

En paralelo, mediante el sistema Pampa Seguridad Activa, se concretó la fiscalización y trazabilidad de casi 11.300 vehículos, a partir del escaneo de documentación y el control de antecedentes, junto con la verificación de más de 15.800 personas, fortaleciendo la capacidad de control en tiempo real y la detección de infracciones o inhabilitaciones para conducir.

Los operativos fueron realizados por personal policial, el equipo de Prevención y Protección Vial del Ministerio de Seguridad y Justicia, y en articulación con distintos organismos locales, reforzando un abordaje integral para la prevención.

El Programa Cuidar Vidas continúa desarrollándose de manera sostenida, con el objetivo de prevenir siniestros viales, reducir la circulación de conductores en condiciones de riesgo y reforzar la presencia preventiva en todo el territorio pampeano, acompañando a quienes transitan rutas y calles de la Provincia.