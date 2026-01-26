Acto por el Día del Reportero Gráfico en memoria de José Luis Cabezas

La Municipalidad de General Pico llevó a cabo en la mañana de este lunes, el acto recordatorio por el asesinato de José Luis Cabezas. La actividad tuvo lugar en la plazoleta que lleva su nombre, ubicada en las calles 10 y 35, donde se emplaza su monolito.

Cabezas fue brutalmente asesinado el 25 de enero de 1997 en Pinamar. Este crimen no solo arrebató una vida, sino que marcó un antes y un después en la historia del periodismo argentino.

Fue a raíz de ello que se estableció esta fecha como el Día del Reportero Gráfico.

Estuvieron presentes en este homenaje que renueva y reafirma el compromiso con la libertad de prensa, funcionarios y funcionarias del ejecutivo municipal, concejales y concejalas; reporteros gráficos y periodistas.

Joaquín Icardi, cronista del medio que tuvo a cargo las palabras alusivas en la breve ceremonia, ratificó el valor y la responsabilidad con la profesión, la pasión y la dedicación de las y los que acercan la información y la de quienes registran momentos que quedan para siempre en la historia de las comunidades.

A continuación, se procedió a la colocación de las ofrendas florales al pie del monolito y se realizó un minuto de silencio.

A modo de cierre y como cada año, se plantó una especie arbórea para mantener viva la memoria de José Luis Cabezas.